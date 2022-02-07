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Олимпиада-2022 в Пекине

Кацалапов: медаль в командном турнире не нивелирует значимость личных соревнований

Российская сборная в понедельник победила в командном турнире

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Медаль в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх никак не отражается на значимости личных соревнований. Такое мнение журналистам высказал капитан российской команды по фигурному катанию на Играх в Пекине Никита Кацалапов.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение, что медали командного турнира нивелируют значимость личного.

"Тяжело что-то возразить выдающимся личностями, но фигурное катание не стоит на месте. Никак это не нивелирует, сейчас ребята сидят и настраиваются на личный турнир, чтобы показать там отличный прокат", - сказал Кацалапов.

В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Кацалапов.

Соревнования одиночников начнутся 8 февраля, танцевальных дуэтов - 12 февраля, одиночниц - 15 февраля, спортивных пар - 18 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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