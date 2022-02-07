Женская сборная России по хоккею проиграла канадкам в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Команды выступают в группе A.

В составе российской команды шайбу забросила Анна Шохина (38-я минута). У канадок отличились Сара Нёрс (3), Сара Филье (3), Джейми Ли Рэттрей (28), Эрин Амброуз (31), Брианн Дженнер (41) и Мари-Филип Пулен (46). После четвертой пропущенной шайбы вратарь сборной России Дарья Гредзен была заменена на Марию Сорокину.

Начало матча было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала Си-би-си, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

Сборная России в первых двух матчах обыграла команду Швейцарии (5:2) и проиграла американкам (0:5). Канадки разгромили сборные Финляндии (11:1) и Швейцарии (12:1). Сборная России набрала три очка после трех матчей и занимает третье место в группе А. Канадки с девятью очками возглавляют турнирную таблицу.

Второе место занимает команда США (9 очков, 3 игры), на четвертом месте идут финки (0, 2), на пятом - швейцарки (0, 3). В четвертьфинал выйдут все команды группы А. В заключительном туре сборная России сыграет с командой Финляндии, а канадки встретятся с американками. Оба матча пройдут 8 февраля.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимают участие в олимпийском турнире. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда заняла четвертое место, что является лучшим результатом россиянок на Играх.