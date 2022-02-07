Чеканов считает, что канадским хоккеисткам нужно было засчитать техническое поражение

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Женской сборной Канады по хоккею нужно было засчитать техническое поражение в матче с россиянками на Олимпийских играх в Пекине за отказ выходить на игру. Такое мнение ТАСС высказал советник главы Федерации хоккея России (ФХР) по женскому хоккею Михаил Чеканов.

Начало матча между россиянками и канадками было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала Си-би-си, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках, на третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"Играть в масках - это, наверное, как тренироваться в высокогорье в условиях недостатка кислорода. Дело в том, что перенос тестов [на коронавирус] - не проблема хоккеистов, это проблема организаторов. По моему личному мнению, если организаторы допустили команду России до старта и соперник не вышел на игру, то должно быть засчитано техническое поражение, но в этом пусть Международный олимпийский комитет разбирается, я не нахожусь там в данный момент и полностью не владею этой информацией, что-то не то происходит", - сказал Чеканов.

"Но на данном этапе игра состоялась, теперь нужно закончить безболезненно, без вирусов пройти оставшуюся часть группового раунда и готовиться к четвертьфиналу - это главные игры. Видите, наши лидеры попали в ковид-протокол: [Анна] Шохина, [Людмила] Белякова, [Ангелина] Гончаренко, [Елена] Дергачева... Дай бог, чтобы они были готовы принести пользу к четвертьфиналу", - добавил собеседник агентства.

Сборная Канады обыграла россиянок со счетом 6:1.