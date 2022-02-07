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Летние олимпийские виды спорта

Тест на коронавирус олимпийского чемпиона гимнаста Белявского дал положительный результат

Спортсмен призвал болельщиков быть аккуратными

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Давида Белявского дал положительный результат. Об этом спортсмен сообщил в сторис в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике не сможет выступить на февральском и мартовском этапах Кубка мира в германских Котбусе и Штутгарте из-за ограничений на въезд лицам, не сделавшим прививку от коронавируса одной из сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин. Спортсмены привиты "Спутником-V", который не сертифицирован в Европе. К чемпионату Европы, который также пройдет в Германии, сборная России собирается привиться в конце весны одной из сертифицированной ВОЗ вакцин.

"Будьте аккуратны и следите за своим здоровьем", - написал Белявский, опубликовав фото с результатом теста.

Белявскому 29 лет, на Олимпиаде в Токио в составе российской сборной он стал победителем в командном многоборье. Также в его активе серебряная медаль Игр-2016 в командном первенстве и бронза тех же соревнований в упражнении на брусьях.

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Летние олимпийские виды спорта
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