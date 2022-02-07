Общественность КНР с восторгом восприняла выступления российских фигуристов на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Китайская общественность с восторгом восприняла выступления российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщила в понедельник китайская газета "Глобал таймс", некоторых из российских спортсменок в Китае даже стали называть "королевами фигурного катания".

В понедельник российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх. Спортивные обозреватели издания называют выход на лед российской фигуристки Камилы Валиевой "сенсационным дебютом, который снискал аплодисменты всего мира". "Ошеломляющее выступление Валиевой, как и ее 18-летнего товарища Марка Кондратюка, стало весомым вкладом в победу в командных соревнованиях", - пишет газета.

Как отмечают авторы "Чайна дейли", российские фигуристы "скользили по льду со сверхъестественным самообладанием и точностью", уверенно потеснив спортсменов из США, занявших второе место.

Информационный портал "Цзюпай синьвэнь" провинции Хубэй (Центральный Китай) дает российским фигуристам высшую оценку. "Спортсменки из России вновь стали "жемчужинами, венчающими корону", они привлекли самое пристальное внимание публики, - говорится в опубликованном материале. - Они не только лидируют в мире благодаря своему профессионализму, но к тому же ослепительно красивы, словно снегурочки, материализовавшиеся в нашем мире".

В комментариях к статьям, посвященным фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине, многие пользователи китайского интернета называют россиянок "прекрасными феями". В цитатах отдельных местных блогеров, помимо восхищения, можно уловить нескрываемые нотки зависти.

В целом же, как видно из отзывов, в выступлениях россиянок жителей КНР в первую очередь поразила "квинтэссенция красоты и силы". "Быстрее обживайтесь у нас", - пожелали в комментариях некоторые граждане Китая.