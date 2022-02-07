Японский танцевальный дуэт фигуристов отметил важность командного турнира на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Японские фигуристы Мисато Комацубара и Тим Колето, выступавшие в ритм-танце в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, считают крайне значимым проведение данного вида соревнований. Об этом они рассказали журналистам.

"Мы не познали бы всего этого [без командного турнира]. Это новый опыт, у нас теперь олимпийская медаль. Это замечательно. Это я [в одиночку] не могла завоевать", - отметила японская фигуристка.

Колето провел аналогию и сказал, что "в гимнастике есть командные соревнования, и это очень важно для спорта". "Надеюсь, соревнования не исчезнут. Это честь и радость - делить эти медали с товарищами по команде", - сказал он.

Победителем командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине стала сборная России. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.