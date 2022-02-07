Бегун Шубенков не понимает, как в профессиональном хоккее можно играть в медицинской маске

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков удивлен тем, что хоккеистки сборных России и Канады вышли в понедельник на матч олимпийского турнира в медицинских масках. Как рассказал ТАСС Шубенков, он не может представить себя в маске, показывающего высокий результат на дистанции.

Начало матча между россиянками и канадками было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала Си-би-си, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках, на третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"Я недавно подумал после серьезной пробежки, а как бы чувствовал себя, если побежал бы в маске? - сказал Шубенков. - Но ведь были такие инициативы не так давно, когда народ за границей заставляли на пробежки в масках выходить, но это нереально же. Тем более в хоккее нужно не только быстро передвигаться, но и вступать в физический контакт с соперниками, прижимать их к бортикам и так далее. Не представляю, как в профессиональном спорте, и в хоккее в частности, можно на высоком уровне выступать в маске".

"Что касается меня, то 60 метров я, наверно, смог бы нормально пробежать. Задержал бы дыхание и рванул. Но на 110 метров это точно не получится", - добавил собеседник агентства.

Сборная Канады обыграла россиянок со счетом 6:1. Следующий матч женская сборная России сыграет 8 февраля с финками.

"Хотя на этой Олимпиаде, изобилующей жесткими ограничениями, всего можно ожидать, и я это, в определенной степени, принимаю. Главная задача - чтобы никто не заболел ковидом. И Олимпиаду нужно проводить, отменять было бы нехорошо, поэтому маски на хоккеистках, как я понимаю, вынужденный компромисс. Если родина прикажет, то я тоже готов бежать в маске. А что делать, мы солдаты и воюем там, где прикажут", - заключил Шубенков.