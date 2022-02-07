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Олимпиада-2022 в Пекине
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Ирен Вюст повторила рекорд Скобликовой по золотым медалям на Олимпиадах у конькобежцев

Второй стала японка Михо Такаги, третьей - Антуанетта де Йонг из Нидерландов
Ирен Вюст Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ирен Вюст
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Победительница преодолела дистанцию за 1 минуту 53,28 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место заняла японка Михо Такаги (отставание - 0,44 секунды), третье - Антуанетта де Йонг из Нидерландов (+1,54). Россиянка Елизавета Голубева показала седьмой результат (+2,02), Евгения Лаленкова - девятый (+2,46), Елена Сохрякова - 22-й (+6,30).

Вюст сравнялась с рекордсменкой по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в истории конькобежного спорта Лидией Скобликовой. Теперь на счету 35-летней голландки шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль, что тоже является рекордом по общему числу наград среди женщин в этом виде спорта. Кроме того, Вюст 15 раз побеждала на отдельных дистанциях на чемпионатах мира и семь раз выигрывала золото в многоборье.

Такаги 27 лет, она завоевала золотую, серебряную и бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. 26-летняя де Йонг является серебряным и бронзовым призером Игр 2018 года.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа по конькобежному спорту продолжится 8 февраля забегами мужчин на дистанции 1 500 метров.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция3003
2Россия2226
3Нидерланды2114
4Германия2103
5Норвегия2024
6Канада1124
6Япония1124
8Китай1102
9Словения1012
9Австралия1012
9Швейцария1012
12Новая Зеландия1001
13Италия0314
14США0303
14Франция0303
16Австрия0224
17Венгрия0011
17Финляндия0011
17Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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