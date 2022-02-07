Ирен Вюст повторила рекорд Скобликовой по золотым медалям на Олимпиадах у конькобежцев

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Победительница преодолела дистанцию за 1 минуту 53,28 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место заняла японка Михо Такаги (отставание - 0,44 секунды), третье - Антуанетта де Йонг из Нидерландов (+1,54). Россиянка Елизавета Голубева показала седьмой результат (+2,02), Евгения Лаленкова - девятый (+2,46), Елена Сохрякова - 22-й (+6,30).

Вюст сравнялась с рекордсменкой по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в истории конькобежного спорта Лидией Скобликовой. Теперь на счету 35-летней голландки шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль, что тоже является рекордом по общему числу наград среди женщин в этом виде спорта. Кроме того, Вюст 15 раз побеждала на отдельных дистанциях на чемпионатах мира и семь раз выигрывала золото в многоборье.

Такаги 27 лет, она завоевала золотую, серебряную и бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. 26-летняя де Йонг является серебряным и бронзовым призером Игр 2018 года.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа по конькобежному спорту продолжится 8 февраля забегами мужчин на дистанции 1 500 метров.