Ирен Вюст повторила рекорд Скобликовой по золотым медалям на Олимпиадах у конькобежцев

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Победительница преодолела дистанцию за 1 минуту 53,28 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место заняла японка Михо Такаги (отставание - 0,44 секунды), третье - Антуанетта де Йонг из Нидерландов (+1,54). Россиянка Елизавета Голубева показала седьмой результат (+2,02), Евгения Лаленкова - девятый (+2,46), Елена Сохрякова - 22-й (+6,30).
Вюст сравнялась с рекордсменкой по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в истории конькобежного спорта Лидией Скобликовой. Теперь на счету 35-летней голландки шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль, что тоже является рекордом по общему числу наград среди женщин в этом виде спорта. Кроме того, Вюст 15 раз побеждала на отдельных дистанциях на чемпионатах мира и семь раз выигрывала золото в многоборье.
Такаги 27 лет, она завоевала золотую, серебряную и бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. 26-летняя де Йонг является серебряным и бронзовым призером Игр 2018 года.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа по конькобежному спорту продолжится 8 февраля забегами мужчин на дистанции 1 500 метров.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|2
|Россия
|2
|2
|2
|6
|3
|Нидерланды
|2
|1
|1
|4
|4
|Германия
|2
|1
|0
|3
|5
|Норвегия
|2
|0
|2
|4
|6
|Канада
|1
|1
|2
|4
|6
|Япония
|1
|1
|2
|4
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|9
|Словения
|1
|0
|1
|2
|9
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|9
|Швейцария
|1
|0
|1
|2
|12
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|13
|Италия
|0
|3
|1
|4
|14
|США
|0
|3
|0
|3
|14
|Франция
|0
|3
|0
|3
|16
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|17
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|17
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|17
|Польша
|0
|0
|1
|1