Драчев: биатлонистка Резцова могла завоевать олимпийскую медаль в индивидуальной гонке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова имела шанс завоевать медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине при хорошей стрельбе. Такое мнение журналистам высказал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Резцова стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, показав девятый результат, она уступила победительнице, Дениз Херрман из Германии, 1 минуту 13,1 секунды и допустила два промаха на четырех огневых рубежах.

"Был шанс, мы очень переживали за Кристину, но один рубеж очень сильно ее отодвинул. Мне кажется, она очень сильно хотела отстрелять без ошибок, она знала, что другие промахиваются. Тем интересна индивидуальная гонка, что при чистой стрельбе любой спортсмен может если не выиграть, то стать призером Олимпийских игр. Если убрать по одному промаху у каждого из первой десятки, то все могли бороться за золото и серебро", - сказал Драчев.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете Олимпиады, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда Швеции (3-0-0), третьими идут спортсмены из Нидерландов (2-1-1).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.