Биатлонистка Миронова заявила, что недовольна своим выступлением в индивидуальной гонке

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова недовольна своим выступлением в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Миронова показала 23-й результат. "Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза "вдруг откуда не возьмись ниоткуда не взялось", - сказала Миронова. - Что делать дальше? Буду выжимать максимум из того, что есть".

Биатлонистка по причине проблем со здоровьем не выступала на заключительном перед Олимпиадой этапе Кубка мира. "Сейчас я хотя бы соревноваться могу, это уже плюс. После эстафеты в Рупольдинге все было настолько ужасно, что даже на старт не могла выйти. Было состояние полного отсутствия сил. После часа тренировки уставала как после трехчасовой", - сказала она.

"Для меня Олимпиада в любом случае праздник. Первая Олимпиада! Счастлива быть здесь, тут реально особая атмосфера, очень круто. Каждому спортсмену желаю пережить эти эмоции. А что касается ограничений, то я бы не сказала, что это сильно чувствуется. Ну, надо маску всегда носить, так мы два года это делаем", - заметила Миронова.