Драчев назвал катастрофой выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону без Кристины Резцовой не имеет шансов завоевать медали на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Резцова стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, показав девятый результат, она уступила победительнице, Дениз Херрман из Германии, 1 минуту 13,1 секунды и допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Светлана Миронова показала 23-й результат (+3.46,6; 3), Евгения Буртасова - 77-й (+9.07,6; 6), Ульяна Нигматуллина - 78-й (+9.29,4; 10).

"Сегодня был шанс у всех, кроме трех девочек из нашей команды. Женская команда - это просто какая-то катастрофа. Резцова - единственный спортсмен, внушающий надежду женскому биатлону. Дай бог, чтобы у нее что-то получилось на этой Олимпиаде, пожелаем ей успеха. Если убрать Кристину, то у сборной нет шансов на медали", - сказал Драчев.

Также он прокомментировал стрельбу Нигматуллиной, которая допустила 10 промахов. "Я не знаю, как объяснить стрельбу Нигматуллиной, она же отличный стрелок. Трудно сказать, может, она в конце шла на нервах, случился срыв", - отметил Драчев.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.