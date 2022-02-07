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Олимпиада-2022 в Пекине

Зайцева считает, что российские биатлонистки сделают выводы после индивидуальной гонки

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая девятое место

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки проведут работу над ошибками после индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

Лучшей из россиянок в индивидуальной гонке стала Кристина Резцова, показав девятый результат, она уступила победительнице Дениз Херрман из Германии 1 минуту и 13,1 секунды и допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Светлана Миронова стала 23-й (+3.46,6; 3), Евгения Буртасова - 77-й (+9.07,6; 6), Ульяна Нигматуллина - 78-й (+9.29,4; 10).

"На эту гонку должна быть совершенно другая стрельба. Конечно, тяжело выигрывать с промахами. Но не будем расстраиваться, будем поддерживать девчонок, еще впереди много дней, много стартов и возможности завоевать медаль тоже есть. Поэтому соберутся, сделают работу над ошибками и вперед - дальше с новыми амбициями", - сказала Зайцева.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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