Биатлонистка Резцова заявила, что зла на себя за упущенную медаль в индивидуальной гонке

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова разозлилась на себя за упущенную медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Резцова стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, показав девятый результат, она уступила победительнице, Дениз Херрман из Германии, 1 минуту 13,1 секунды и допустила два промаха на четырех огневых рубежах. С одним промахом она стала бы призером Игр.

"Сниться эти промахи точно не будут, я сейчас узнаю, в чем была ошибка, и сделаю выводы. Сейчас обидно, я зла на себя, но дальше сегодняшнего дня это не пойдет", - сказала Резцова.

Спортсменка отметила, что пока не успела проанализировать причину промахов. "Я была уверена в своей стрельбе. Первые три-то я попала, если бы я задохнулась, то не промахнулась бы сразу. Так что моя скорость с этим не связана. Пока не знаю, с чем связаны промахи", - заметила она.

Резцова на Играх в Пекине стала бронзовым призером в смешанной эстафете.