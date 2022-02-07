Биатлонистка Васнецова получила второй отрицательный результат теста на коронавирус

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Второй тест российской биатлонистки Валерии Васнецовой на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщил пресс-атташе сборной России Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

30 января пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что два теста Васнецовой на коронавирус показали положительный результат. На Олимпиаде в Пекине ее заменила Евгения Буртасова. 6 февраля спортсменка получила первый отрицательный результат теста.

"Сегодняшний результат ПЦР-теста Валерии Васнецовой отрицательный, второй подряд за два дня, Лера наконец-то покидает ковидарий. Состояние удовлетворительное. Ей нужно отсыпаться и набираться сил. Ближайший прямой рейс домой 12 февраля", - заявил Аверьянов.

Васнецовой 24 года, она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Универсиады 2019 года в одиночной смешанной эстафете.

Олимпийские соревнования по биатлону проходят с 5 по 19 февраля в Пекине.