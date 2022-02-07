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Олимпиада-2022 в Пекине

Российскую шорт-трекистку Просвирнову дисквалифицировали в четвертьфинале Олимпиады

Спортсменка снята с соревнований в забеге на 500 м за нарушение правил
Софья Просвирнова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Софья Просвирнова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российскую шорт-трекистку Софью Просвирнову сняли с соревнований Олимпийских игр среди женщин в забеге на 500 м за нарушение правил. Соревнования проходят в Пекине.

Победительницей четвертьфинального забега стала итальянка Арианна Фонтана, показавшая результат 42,635 секунды.

Просвирновой 24 года, она представляет общество ЦСКА. Россиянка является пятикратной чемпионкой Европы, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

В понедельник будут разыграны олимпийские медали у женщин в забеге на дистанции 500 м и у мужчин на дистанции 1 000 м.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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