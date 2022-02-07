Корейского шорт-трекиста унесли на носилках после четвертьфинального забега на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Корейский шорт-трекист Пак Чан Хёк не смог самостоятельно покинуть лед после того, как повредил руку в четвертьфинальном забеге на 1 000 м у мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

Пак Чан Хёк показал первое время в четвертьфинальном забеге и прошел в следующую стадию соревнований. После забега он врезался в борт вместе с итальянским спортсменом. Южнокорейский шорт-трекист покинул соревновательную площадку на носилках с помощью врачей. Информация о характере травмы его руки не уточняется.

Пак Чан Хёку 23 года, он пять раз поднимался на призовой подиум этапов Кубка мира, победив один раз.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.