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Олимпиада-2022 в Пекине
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Корейского шорт-трекиста унесли на носилках после четвертьфинального забега на Олимпиаде

Спортсмен повредил руку в забеге на 1 000 м
Пак Чан Хёк Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пак Чан Хёк
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Корейский шорт-трекист Пак Чан Хёк не смог самостоятельно покинуть лед после того, как повредил руку в четвертьфинальном забеге на 1 000 м у мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

Пак Чан Хёк показал первое время в четвертьфинальном забеге и прошел в следующую стадию соревнований. После забега он врезался в борт вместе с итальянским спортсменом. Южнокорейский шорт-трекист покинул соревновательную площадку на носилках с помощью врачей. Информация о характере травмы его руки не уточняется.

Пак Чан Хёку 23 года, он пять раз поднимался на призовой подиум этапов Кубка мира, победив один раз.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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