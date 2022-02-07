Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy. Соревнования проходят в концертно-спортивном многофункциональном комплексе "Сибур-Арена".

Встреча закончилась со счетом 6:2, 1:6, 6:2 в пользу Александровой. В следующем круге теннисистка сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Потаповой и представительницей Греции Марией Саккари, посеянной на турнире под первым номером.

Александровой 27 лет, она занимает 43-е место в рейтинге WTA. В ее активе одна победа на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Australian Open (2020, 2021) и Roland Garros (2019, 2020).

Джорджи занимает 30-е место в мировом рейтинге, в ее активе три титула под эгидой WTA, на турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2018 году.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля. Эти состязания проводятся с 2003 года, с 2016 года турнир относится к категории WTA 500. Его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей соревнований является россиянка Дарья Касаткина, которая не принимает участия в соревнованиях из-за полученного положительного результата теста на коронавирус.