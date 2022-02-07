Великобритания и Ирландия отказались от проведения ЧМ-2030 по футболу ради заявки на Евро

ТАСС, 7 февраля. Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Республики Ирландия отказались от совместной заявки на чемпионат мира 2030 года и приняли решение сосредоточиться на заявке на проведение чемпионата Европы - 2028. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Ранее газета "Таймс" сообщила, что Великобритания и Ирландия откажутся от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, так как рискуют столкнуться с рядом трудностей, главной из которых является конкуренция со стороны совместной заявки Испании и Португалии, а также южноамериканских стран, которые в 2030 году отмечают 100-летие со дня проведения в Уругвае первого в истории мирового первенства. Среди других претендентов на проведение турнира газета называла Россию и Турцию.

"Проведение Евро-2028 предлагает аналогичную окупаемость инвестиций, при этом европейский турнир несет гораздо более низкую стоимость затрат и потенциал преимуществ, реализуемых быстрее. Мы считаем, что Великобритания и Ирландия могут предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций что-то особенное в 2028 году - компактное и уникальное пятисторонее сотрудничество, которое обеспечит большой опыт для команд и болельщиков" , - говорится в заявлении.

Чемпионат Европы 2028 года может пройти с участием 32 команд. Сейчас в финальной стадии турнира играют 24 сборные. По предварительным сведениям, заявка предполагает, что матчи четырех групп из восьми на Евро-2028 пройдут в Англии, а игры остальных квартетов будут разбиты между Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которые также примут несколько матчей раунда плей-офф. Тренировочные базы сборных будут разбросаны по всей Великобритании и Ирландии. При этом, как указала газета "Таймс", сборным Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии не будет гарантировано попадание на турнир - они должны будут пробиваться на него через квалификационный раунд.