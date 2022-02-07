Сборные Италии и Норвегии вышли в финал олимпийского турнира по керлингу в дабл-миксте

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сборные Италии и Норвегии по керлингу стали финалистами олимпийского турнира в дабл-миксте. Соревнования проходят в Пекине.

Итальянцы в полуфинале крупно обыграли сборную Швеции со счетом 8:1. Норвежцы были сильнее команды Великобритании (6:5).

Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимает участия в турнире.

В мужских соревнованиях по керлингу Россию представит команда Сергея Глухова, в женских - команда Алины Ковалевой. Первые встречи россияне проведут против сборных США 9 и 10 февраля соответственно.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. В Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград.