Тесты на коронавирус трех белорусских лыжников на Олимпиаде дали положительный результат

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Результаты ПЦР-тестов трех членов белорусской команды по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине оказались положительными. Об этом сообщила в понедельник директор республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная.

Положительные результаты на коронавирус выявлены у представителей команды по лыжным гонкам Анастасии Кирилловой, Анны Ковалевой и Александра Воронова.

"Он (Воронов - прим. ТАСС) получил три положительных теста на COVID-19 в Пекине и уже изолирован в специальный отель. Участие в соревнованиях, согласно ковид-протоколу Игр, принять он, пока, не сможет", - отметила директор РНПЦ, высказывания которой приводит телеграм-канал Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

По ее информации, у двух спортсменок команды по лыжным гонкам, у которых положительные результаты на коронавирус, выявлены также общие изменения в анализах крови, характеризующие наличие вирусной инфекции и клинические симптомы катаральных явлений, которые регистрируются при поражении верхних дыхательных путей. "На сегодняшний день клинические симптомы и изменения в анализах крови ликвидированы. Лыжницы чувствуют себя хорошо, для принятия решения по дальнейшему участию в главных стартах четырехлетия необходимо сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов подряд, далее следует заполнить специальные формы о состоянии здоровья спортсменок, после чего оргкомитет Игр примет решение о необходимости запроса дополнительной информации, после чего будет вынесено решение об участии Кирилловой и Ковалевой в Играх", - пояснила директор центра.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине планировали выступить четыре белорусских лыжника. На спринтерскую гонку, которая состоится 8 февраля, от Белоруссии заявлен лишь Егор Шпунтов.