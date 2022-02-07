Экс-прыгун с трамплина Кобелев назвал серебро россиян на Играх невероятным результатом

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль сборной России в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина стала невероятным результатом после долгого времени без завоеванных наград. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС выразил бывший прыгун с трамплина и двоеборец, трехкратный участник Олимпиад Валерий Кобелев.

"Сегодня произошло что-то невероятное. Я очень счастлив. У нас столько лет не было медалей. Но после хороших выступлений в личных соревнованиях у меня была надежда, что команда поборется за медаль", - сказал он.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (844,6). По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

Отечественные прыгуны на лыжах с трамплина впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Лидирует команда Швеции (3-0-0), третьими идут спортсмены из Нидерландов (2-2-1).