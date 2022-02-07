Олимпийский чемпион Белоусов назвал большой удачей серебро прыгунов с трамплина в Пекине

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российским прыгунам на лыжах с трамплина улыбнулась удача в смешанных командных соревнованиях Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1968 года в прыжках с трамплина Владимир Белоусов.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова заняла второе место. Победу одержала сборная Словении. Третье место заняла команда Канады. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки. Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.

"Если честно, то я не очень рассчитывал на то, что наша команда сегодня завоюет призовое место, в большей степени я надеялся на девочек, но те в последнее время стали почему-то регрессировать. Но и повезло нам сегодня, конечно, когда по попытке отняли у сильнейших, удача большая нам улыбнулась. У меня золотая медаль, сегодня выиграли серебряную, теперь для полного комплекта нужна бронза", - сказал Белоусов.

"У меня рядом икона, и я буду молиться, чтоб ребята поборолись за тройку в командном турнире и на большом трамплине. Я, к сожалению, с компьютером не дружу, поэтом дал поручение людям, чтобы они обязательно поздравили от моего имени наших призеров", - добавил он.

Олимпиада завершится 20 февраля.