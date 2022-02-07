Саночница Демченко объяснила, почему упала во время второго заезда на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Виктория Демченко считает, что сама виновата в своем падении во время выполнения второго соревновательного заезда на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсменка сказала журналистам.

В первой попытке в понедельник 26-летняя россиянка показала седьмое время.

"Ехала, в принципе, хорошо, но на 13-м вираже на меня что-то нашло, - заметила Демченко. - Я чуть-чуть переработала с выхода с виража, после чего поняла, что меня несет в стенку. Пришлось подставить плечо, после чего меня крутануло в другую сторону и случилось падение. Я считаю, что это просто ошибка, простейшая человеческая ошибка".

"Это была Олимпиада, к которой я готовилась почти девять лет. И эта ошибка все разрушила. Все печально. Но я буду настраиваться на то, чтобы достойно проехать в оставшихся заездах", - заключила спортсменка.

Третий и четвертый заезды, после которого определятся олимпийские призеры, состоятся 8 февраля.

На счету Демченко бронза чемпионата мира 2020 года и две бронзовые медали первенств Европы.