В Госдуме назвали феноменальным успех российских прыгунов с трамплина на Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина показала феноменальный результат, завоевав серебро на Олимпийских Играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее в понедельник сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях.

Победу одержала сборная Словении, третье место заняла команда Канады. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

"Феноменальный успех нашей команды, - сказал Свищев. - Да, многих дисквалифицировали, но таковы жесткие правила, за которыми следят организаторы и международная федерация. Сборная России всегда внимательно относится к самым мельчайшим деталям, в том числе к экипировке. А коллегам, которые постоянно пытаются найти у нас то изъяны, то несуществующий допинг, нужно относиться внимательнее к себе, а не искать возможности использования запрещенной экипировки".

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский прыгун Владимир Белоусов.

"Это только подчеркивает заслуги нашей команды, нашей федерации. Это большой успех, первая и историческая олимпийская медаль наших прыгунов в истории России", - добавил собеседник агентства.