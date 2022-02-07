Саночница Иванова занимает третье место после двух заездов на Олимпийских играх

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова занимает третье место по итогам двух заездов на Олимпийских играх в Пекине.

Лидирует четырехкратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер, показавшая по сумме двух попыток результат 1 минута 56,825 секунды. Второй идет ее соотечественница Анна Беррейтер, отставание которой составляет 0,208 секунды. Отставание Ивановой от лидера составляет 0,591 секунды.

В первой попытке россиянка Екатерина Катникова перевернулась незадолго до финишной отметки, выбыв из борьбы за медали. Во второй попытке перевернулись россиянка Виктория Демченко и немка Юлия Таубиц, которая была лидером после первого заезда. Обе саночницы смогли финишировать и примут участие в третьем и четвертом заездах во вторник. После двух попыток Демченко идет 31-й (+5,510), Таубиц - 14-й (+1,595).

Ивановой 30 лет, она представляет спортивное общество "Динамо". Она является серебряным призером Игр в Сочи в эстафете. Также на ее счету победа на чемпионате мира в 2019 году и восемь золотых медалей чемпионатов Европы.