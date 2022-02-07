Мэр Сочи назвал серебро Махини в прыжках с трамплина показателем наследия Олимпиады-2014

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль Ирмы Махини, завоеванная в составе сборной России в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине, - яркий показатель того, что наследие Олимпийских игр в Сочи работает на полную мощность. Такое мнение высказал в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В понедельник сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях. Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина.

"Особенно символично, что это произошло сегодня - в восьмую годовщину зимних Игр в Сочи. Самый яркий показатель, что наследие работает в полной мере. Уверен, эта награда вдохновит на победы еще много сочинских ребят, которые занимаются на наших олимпийских объектах", - написал Копайгородский.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале также поздравил спортсменку. "Ирма, поздравляю! Вся Кубань гордится тобой, ты большая молодец. Спасибо за эти невероятные эмоции", - написал губернатор.