Шведские хоккеистки одержали первую победу на Олимпиаде, обыграв команду Китая

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Швеции по хоккею со счетом 2:1 обыграла команду Китая в матче группового этапа олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине на арене "Укэсун".

В составе шведской команды шайбы забросили Фелиция Викнер-Зинкевич (26-я минута) и Йозефин Бувен (27). У китаянок отличилась Кесси Бетинол (6).

Ранее в среду сборная России крупно проиграла канадкам (1:6), датчанки были сильнее команды Чехии (3:2).

Сборная Швеции одержала первую победу на олимпийском турнире, команда набрала три очка в трех матчах и занимает четвертое место в группе B. Первыми идут японки (7 очков, 3 матча), вторыми - чешки (6, 3), тройку лидеров замыкают китаянки (5, 4). Последнее место занимает сборная Дании (3, 3).

По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимают участие в олимпийском турнире. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда заняла четвертое место, что является лучшим результатом россиянок на Играх.