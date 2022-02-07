Прыгунья с трамплина Аввакумова заявила, что уходила из спорта ради олимпийской медали

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянка Ирина Аввакумова, выступающая в прыжках на лыжах с трамплина, приостанавливала карьеру ради того, чтобы вернуться в спорт с новыми силами и эмоциями, что и помогло ей завоевать олимпийскую медаль. Об этом она рассказала журналистам.

В понедельник сборная России завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях. Победу одержала сборная Словении. Третье место заняла команда Канады. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

"Возвращалась ли я ради этой медали? Мне кажется, я уходила ради этого. Мне надо было уйти, чтобы скинуть четвертое место в Корее и вернуться за этими эмоциями. Теперь можно и уходить, наверное", - сказала Аввакумова.

При этом она добавила, что после олимпийского серебра пока не планирует завершать карьеру. "Нет, подождите, лыжи на гвоздь еще рано вешать", - заметила она.

Вместе с ней серебро завоевали Евгений Климов, Ирма Махиня, Данил Садреев.