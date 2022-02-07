Славский: у российских прыгунов на лыжах с трамплина есть свой специалист по комбинезонам

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина приехали на Олимпиаду в Пекин со специалистом по комбинезонам. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

В понедельник российские прыгуны на лыжах с трамплина в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в смешанных командных соревнованиях. Победу одержала сборная Словении. Третье место заняла команда Канады. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

"На этапах Кубка мира нас постоянно дисквалифицировали за комбинезоны. Мы это учли, тренерский состав предложил на Олимпийские игры взять специалиста по комбинезонам. Это редкий случай, никогда мы такого не делали. А где-то в ноябре на этапе Кубка мира в Уистлере тренерский состав вместе со спортсменами попросил представителей Международной федерации лыжного спорта провести мастер-класс, именно по подготовке и пошиву комбинезонов", - сказал Славский.

"Мы ликвидировали этот пробел, и все пошло, как должно быть", - добавил он.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал Владимир Белоусов.