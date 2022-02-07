В сочинской спортшколе №14 считают, что призер Олимпиады Махиня станет примером для детей

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Ирма Махиня, завоевавшая серебряную медаль в составе сборной России в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине, является "героем с нашего двора" и станет примером для сочинских детей. Такое мнение высказала ТАСС руководитель спортивной школы №14 в Сочи Наталья Нищун.

В понедельник сборная России в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова завоевала первую с 1968 года медаль Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина, став второй в смешанных командных соревнованиях. Первыми стали словенки, третьими - канадки.

"Прекрасная хорошая девочка из Кудепсты, тренировалась у нас до 2017 года. Когда достигла высот, тренировалась на олимпийских объектах. Мы смотрели Игры сегодня всей школой - у нас трансляция не останавливается, и радость, и гордость - это герой с нашего двора. Благодаря трудолюбию и стремлению Ирма попала на Игры и стала примером для всех сочинских детей", - сказала Нищун.

Она отметила, что в школе намерены увековечить достижения спортсменки, встретят в аэропорту по возвращении и приглашают в гости.

Светлана Махиня, мать Ирмы, сообщила ТАСС, что за выступлением дочери наблюдали по телевизору все члены семьи. "У нас семеро детей в семье, еще двое [помимо Ирмы] занимаются спортом. Все дети смотрели сегодня телевизор, видели победу сестры. Сколько вложено терпения в эту победу - не передать, я даже слов не нахожу. Жду, пока дочка позвонит, чтобы поздравить ее лично. И, конечно, будем ее встречать всей семьей: тортик ей нельзя, но сюрприз обязательно приготовим", - сказала Светлана Махиня, уточнив, что Ирма занималась спортом с самого детства.

19-летняя воспитанница спортивной школы №14 Махиня, представляющая Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи, является чемпионкой России и серебряным призером молодежного чемпионата мира. Ранее на Олимпиаде в Пекине она стала седьмой в личных соревнованиях на нормальном трамплине, показав лучший результат среди россиянок.