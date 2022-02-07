Плотников рассказал, что в конце сбора в Новогорске тренировался с Андроновым и Слепышевым

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников в конце сбора в Новогорске перед Олимпиадой чаще тренировался с одноклубниками по ЦСКА Сергеем Андроновым и Антоном Слепышевым. Об этом он рассказал журналистам.

Из-за сомнительных тестов он и Артем Анисимов остались в Новогорске и вместе с тренером по физподготовке Хассаном Саидом присоединились к команде в Пекине 7 февраля. Сбор в Новогорске проходил с 19 января по 1 февраля.

"Летели до Красноярска обычным рейсом. Скрывать не буду - переживал, но я давно сдавал отрицательные тесты, поэтому не знаю, что произошло с тестом до отлета. После него пошли отрицательные, надеялся, что это недоразумение. Я пока живу с представителями ОКР в другом здании в деревне", - сказал Плотников.

"Мое физическое состояние в порядке. Что касается работы в сочетаниях, то два-три дня с одними, потом с другими. Заканчивал с Андроновым и Слепышевым.