Женская сборная Швейцарии по хоккею одержала первую победу на Олимпийских играх в Пекине

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Швейцарии по хоккею победила команду Финляндии со счетом 3:2 в матче группового этапа Олимпийских игр. Соревнования проходят в Пекине.

В составе победительниц заброшенным шайбами отметились Лара Кристен (12-я минута), Доминик Руэгг (31), Лара Штальдер (42). У сборной Финляндии отличились Нелли Лайтинен (28) и Элиза Холопайнен (51).

Сборная Швейцарии провела заключительную, четвертую игру на групповом этапе, набрала три очка и занимает четвертое место в группе А. Команда Финляндии потерпела третье поражение подряд и занимает пятое место в группе без набранных очков. Следующий матч финская сборная проведет против россиянок 8 февраля.

В четвертьфинал выйдут три лучшие команды группы В, а также сборные России, США, Канады, Финляндии и Швейцарии, выступающие в группе А.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Лучшим результатом сборной Швейцарии является третье место на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Сборная Финляндии в 2018 году на Играх в Пхёнчхане также завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место российскую команду.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.