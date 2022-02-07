Хоккеист "Питтсбурга" Малкин попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 7 февраля. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин включен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Малкину 35 лет, он был выбран "Питтсбургом" в 2004 году на драфте НХЛ в первом раунде под общим вторым номером. Хоккеист выступает за клуб с 2006 года. В составе "Питтсбурга" Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Россиянин пропустил старт текущего сезона НХЛ из-за восстановления после операции, с момента возвращения на лед он провел 12 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, после 46 матчей команда набрала 62 очка. Следующую игру клуб проведет в гостях против "Бостона" 9 февраля.