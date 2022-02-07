Матвиенко призвала болельщиков радоваться каждому успеху россиян на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала болельщиков поддержать российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине и радоваться каждому их успеху.

"Хочу призвать всех - давайте поболеем за наших. Поддержим их. Порадуемся каждому успеху россиян, каждой медали. Какого бы достоинства они ни были. Сколько бы их ни было. Тем более, что наши ребята дают поводы. Сегодня прыгуны с трамплина взяли первую российскую олимпийскую медаль за полвека! Спасибо им", - написала Матвиенко на своей странице в Instagram.

"Уверена - до 20 февраля нас ждет еще много больших, сильных и неповторимых эмоций, как бы ни пытались некоторые на Западе омрачить происходящее в Пекине (а они пытаются это делать чуть ли не в ежедневном режиме, мы это прекрасно видим, но не выйдет)!", - добавила она.

Спикер Совфеда также отметила выступление российских фигуристов в командном турнире. По ее словам, чтобы посмотреть за этими соревнованиями, пришлось встать "раньше, чем обычно", с учетом разницы во времени с Пекином, но "это того стоило". "Такая прекрасная возможность зарядиться позитивом, почувствовать атмосферу праздника. Не могу передать и свои ощущения в момент, когда наши лыжники (Александр Большунов и Денис Спицов - прим. ТАСС) финишировали с флагом (уверена, все мысленно представили, какой это флаг был на самом деле!!!) Молодцы!" - отметила Матвиенко.

В понедельник разыгрывались девять комплектов наград. Российские фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, а сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала первую с 1968 года медаль Олимпиады, став второй в смешанных командных соревнованиях. Сборная России занимает второе место после третьего медального дня в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда Швеции (3-0-0), третьими идут спортсмены из Нидерландов (2-2-1).

8 февраля на Олимпиаде будет разыграно десять комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.