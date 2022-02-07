РФС утвердил расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей 1/8 финала Бетсити - Кубка России, которые пройдут в начале марта. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матчи пройдут с 1 по 3 марта. Откроют программу 1/8 финала Кубка России встречи в Калининграде между местной "Балтикой" и "Чайкой" из Ростовской области и в Москве между столичным "Динамо" и "Нижним Новгородом", игры начнутся 1 марта в 20:00 мск. 2 марта сыграют владикавказская "Алания" и тульский "Арсенал" (начало - 16:00 мск), "Сочи" и ЦСКА (18:00), московский "Спартак" и краснодарская "Кубань" (20:00). 3 марта состоятся матчи московского "Локомотива" и красноярского "Енисея" (18:15), казанского "Рубина" и волгоградского "Ротора" (19:00), а также петербургского "Зенита" и "Камаза" из Набережных Челнов (20:15).

Действующим победителем Кубка России является "Локомотив". Финал турнира должен пройти 29 мая.