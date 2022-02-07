На Олимпиаду в Пекин прибыли 405 представителей сборной России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Делегацию сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине представляют 405 человек по состоянию на понедельник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

7 февраля прошло заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2022 года, которое провел руководитель штаба, заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов. В состав оперштаба входят представители Минспорта, Олимпийского комитета России, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального медико-биологического агентства, Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Сообщается, что по состоянию на понедельник в Пекин прибыли 405 спортсменов, тренеров и специалистов российской команды. В их числе сборные по хоккею, биатлону, конькобежному спорту, санному спорту, фигурному катанию на коньках, фристайлу, лыжным гонкам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью и керлингу. Таким образом, в столицу Китая прибыли сборные по всем видам спорта.

Заключительный этап подготовки проводят 42 члена сборной (в том числе 21 спортсмен). Из них 35 человек находятся на территории Российской Федерации, семеро - за рубежом.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Россия будет представлена во всех видах спорта. Всего спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.