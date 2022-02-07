Нападающий "Рубина" Лисакович рассказал о мечте построить футбольную школу в Белоруссии

ТАСС, 7 февраля. Белорусский нападающий казанского "Рубина" Виталий Лисакович мечтает вернуться на родину после окончания карьеры и открыть там футбольную школу для детей. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Лисакович родился в городе Узда в Белоруссии. Футболист перешел в "Рубин" в январе, ранее 23-летний нападающий выступал за московский "Локомотив".

"У меня есть мысли открыть там свою футбольную школу, ведь после карьеры хочу вернуться в Узду и жить там, очень люблю свой город и хотел бы помочь местным детям. Вот [Леонид] Слуцкий (главный тренер "Рубина" - прим. ТАСС) строит в родном Волгограде стадион - это крутой пример. Я бы тоже хотел оставить после себя что-то на родине, а вдруг кто-то потом до сборной дойдет, как и мы с братом? Это может стать для кого-то дорогой в жизнь - будет приятно, если нам удастся помочь", - сказал Лисакович.

"Знаю, сколько ребят-сирот в Узде, у них непростая жизнь. Ведь сам прошел через это и понимаю, насколько трудно выбиться в люди из маленького городка. Хотел бы, чтобы у ребят было чем заняться, появился свой шанс. В такой ситуации футбол может стать для ребенка главной целью в жизни. Как стал когда-то для меня", - добавил белорус.

Лисакович провел за "Локомотив" 53 матча, забил пять голов и отдал семь голевых передач, стал обладателем Кубка России в составе клуба в 2021 году. За сборную Белоруссии сыграл 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

"Рубин" занимает 10-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров у клуба 22 очка. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 28 февраля в гостях против петербургского "Зенита".