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Сборные по футболу

СМИ: Италия заинтересована в проведении чемпионата Европы по футболу в 2032 году

Проект кандидатуры должен быть представлен до 12 апреля 2023 года

РИМ, 7 февраля. /ТАСС/. Италия собирается претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году. Как сообщило в понедельник агентство ANSA, Итальянская федерация футбола проинформировала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о своей заинтересованности в организации турнира.

Как уточняет агентство, проект кандидатуры должен быть представлен до 12 апреля 2023 года. Решение о месте проведения чемпионата ожидается в сентябре 2023 года.

Ранее в Италии проходили чемпионаты Европы в 1968 и 1980 годах.

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