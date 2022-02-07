Черчесов назвал правильным решение назначить Михневича главным тренером сборной Польши

ТАСС, 7 февраля. Польский футбольный союз (PZPN) сделал правильный выбор, назначив Чеслава Михневича главным тренером сборной, так как он может мотивировать игроков. Такое мнение высказал главный тренер венгерского "Ференцвароша", бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Михневич стал главным тренером сборной Польши 31 января, сменив на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт в декабре прошлого года. Сборная Польши является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдет 24 марта на стадионе "Динамо" в Москве, победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Я с Чеславом хорошо знаком, поздравил его с назначением, пару месяцев назад виделся с ним. Наверное, PZPN сделал выбор именно в пользу соотечественника - времени на раскачку нет, а Михневич знает все и всех, говорит с игроками на одном языке, поэтому это, считаю, правильный шаг. В Лиге Европы он и "Лестер" побеждал, и "Спартак" на выезде, хотя дальше клуб не прошел. Ожидаю, что Чеслав придаст мотивации сборной Польши, плюс у него имеется опыт работы с национальной командой - с молодежкой даже против России играл", - сказал Черчесов.

"Чеслав хорошо говорит по-русски, поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию. Тем более большинство кандидатов выступают в чемпионате России, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него и России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами. Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было - Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно, тем более никакой информации я бы не дал", - добавил Черчесов.

Последним местом работы Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом страны в сезоне-2020/21. "Легия" выступала в одной группе с московским "Спартаком" на групповом этапе Лиги Европы текущего сезона, обыграв российский клуб в первом туре в Москве (1:0). В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Кроме того, Михневич возглавлял польские клубы "Лех", "Заглембе", "Арка Гдыня", "Видзев", "Ягеллония", "Полония", "Подбескидзе", "Погонь", "Термалица", а также молодежную сборную Польши. Будучи главным тренером "Леха", Михневич стал победителем национальных кубка и суперкубка, вместе с "Заглембе" он выиграл чемпионат и суперкубок страны.