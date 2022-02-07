Российский шахматист Дубов победил немца Кеймера на турнире серии Гран-при в Берлине

ТАСС, 7 февраля. Россиянин Даниил Дубов победил белыми фигурами немца Винсента Кеймера в партии четвертого тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Берлине.

В другом матче группы С индиец Гуджрати Видит сыграл вничью с американцем Левоном Ароняном. В группе А встречи россиян Андрея Есипенко и Александра Грищука, а также американца Хикару Накамуры и француза Этьена Бакро завершились вничью. В группе В россиянин Владимир Федосеев черными фигурами победил соотечественника Григория Опарина, поляк Радослав Войташек и венгр Рихард Раппорт сыграли вничью. В группе D американец Уэсли Со победил черными фигурами соотечественника Леньера Домингеса, встреча индийца Пенталы Харикришны и испанца Алексея Широва закончилась вничью.

Первая встреча Дубова и Кеймера на турнире в Берлине завершилась вничью. В турнирной таблице группы С Дубов и Видит делят второе и третье место, набрав по два очка, лидирует Аронян с тремя очками, Кеймер идет последним в квартете с одним очком. Дубову 25 лет, он - чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года и занимает 25-е место в мировом рейтинге.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Гран-при FIDE является первым отборочным турниром к матчу за мировую шахматную корону. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этапы) и Белграде (второй). После окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Берлине завершатся 17 февраля. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 000.