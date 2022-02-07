"Спартак" продлил контракты с футболистами Литвиновым и Денисовым

ТАСС, 7 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракты с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Соглашения будут действовать до окончания сезона-2025/26. Также "Спартак" предоставил опцию продления контракта 21-летнему защитнику Павлу Маслову, который восстанавливается после травмы.

Литвинову 20 лет, он является воспитанником "Спартака", дебютировал за главную команду в 2020 году, провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Литвинов является игроком молодежной сборной России до 21 года.

Денисову 19 лет, он дебютировал за клуб в текущем сезоне, провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.

"Спартак" занимает девятое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля дома против ЦСКА.