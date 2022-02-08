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Олимпиада-2022 в Пекине

Китайская фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре

Второе место заняла француженко Тесс Ледё, третье - швейцарка Матильда Гремо
Гу Айлин Эйлээнь EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Гу Айлин Эйлээнь
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь из Китая завоевала золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Победительница показала результат 188,25 балла. Второе место заняла француженка Тесс Ледё (187,50), третье - швейцарка Матильда Гремо (182,50).

Россиянка Анастасия Таталина заняла 10-е место (122,50).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3205
2Швеция3003
3Россия2327
4Нидерланды2215
5Германия2103
6Норвегия2024
7Словения2013
8Италия1315
9Канада1146
10Япония1124
11Швейцария1023
12Австралия1012
13Новая Зеландия1001
14Франция0404
15США0303
16Австрия0224
17Венгрия0022
18Финляндия0011
18Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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