Китайская фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь из Китая завоевала золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.
Победительница показала результат 188,25 балла. Второе место заняла француженка Тесс Ледё (187,50), третье - швейцарка Матильда Гремо (182,50).
Россиянка Анастасия Таталина заняла 10-е место (122,50).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|2
|0
|5
|2
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|3
|Россия
|2
|3
|2
|7
|4
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|5
|Германия
|2
|1
|0
|3
|6
|Норвегия
|2
|0
|2
|4
|7
|Словения
|2
|0
|1
|3
|8
|Италия
|1
|3
|1
|5
|9
|Канада
|1
|1
|4
|6
|10
|Япония
|1
|1
|2
|4
|11
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|12
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|13
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|14
|Франция
|0
|4
|0
|4
|15
|США
|0
|3
|0
|3
|16
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|17
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|18
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|18
|Польша
|0
|0
|1
|1