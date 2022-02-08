Китайская фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Фристайлистка Гу Айлин Эйлээнь из Китая завоевала золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Победительница показала результат 188,25 балла. Второе место заняла француженка Тесс Ледё (187,50), третье - швейцарка Матильда Гремо (182,50).

Россиянка Анастасия Таталина заняла 10-е место (122,50).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.