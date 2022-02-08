В оргкомитете Игр ответили на критику антиковидных мер от сборной Финляндии по хоккею

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Действующие на Олимпийских играх в Пекине антиковидные меры основаны на последних научных исследованиях, они не имеют ничего общего с политикой. Об этом журналистам заявил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета "Пекин-2022" Брайан Макклоски.

Главный тренер команды Юкка Ялонен заявил, что причин для изоляции игрока не было, поскольку он полностью здоров. Аналогичного мнения придерживается и врач олимпийской сборной Финляндии Маарит Валтонен, это решение она назвала политическим.

"Нет, наши решения не только сейчас, но задолго до начала Олимпийских игр основаны только на данных науки и новейших открытиях ученых, - сказал Макклоски. - За два года мы многое узнали о разновидностях коронавируса, действуем строго на основе выводов науки".

"Есть люди, которые сдают положительные тесты, потому что переболели, но при этом они больше не заразны, а есть те, кто подцепили заразу и являются разносчиками. Мы используем новейшие технологии, чтобы разграничивать эти категории", - пояснил он.

Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля.