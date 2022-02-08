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Олимпиада-2022 в Пекине

В оргкомитете заявили, что участники Игр лучше всех на планете защищены от коронавируса

Все участники Олимпиады находятся в "пузыре" и ежедневно сдают тесты на коронавирус

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Участники Олимпийских игр в Пекине лучше всех на планете защищены от коронавируса. Об этом журналистам заявил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета "Пекин-2022" Брайан Макклоски.

Все участники Игр находятся в "пузыре" и ежедневно сдают тесты на коронавирус.

"Мы берем тесты каждые 24 часа, анализируем их, в "замкнутой системе" практически все вакцинированы, - сказал Макклоски. - Да, по причине инкубационного периода еще могут быть случаи заболевания, но риск минимальный".

"Получается, мы находимся в самом безопасном месте на Земле, в этом контуре у нас практически нулевые шансы подцепить эту заразу", - добавил он.

7 февраля на Олимпийских играх было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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