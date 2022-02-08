Кондратюк: победа в командном турнире на Играх - не повод плохо кататься в личном

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк считает, что победа в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине не является поводом расслабляться, а значит, нужно сделать все, чтобы реабилитироваться за ошибку в короткой программе личного турнира. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Кондратюк в составе российской сборной выиграл золотую медаль Олимпиады в командном турнире. В короткой программе индивидуального турнира спортсмену не удался каскад.

"Это (победа в командном турнире - прим. ТАСС) не повод расслабляться, это не значит, что я могу выходить и плохо кататься, и я не думаю о том, что мы победили вчера, - сказал Кондратюк. - Докатаю личный турнир, а там можно будет порадоваться, погрустить. А сейчас надо собираться и постараться реабилитироваться", - заявил Кондратюк.

"Прокат не был ужасным, но он был с ошибкам, не очень хорошим, - отметил фигурист. - Сил абсолютно не было вчера вечером [после победы российской команды], нужно было их где-то искать. Где искал силы? Разве у меня был выбор?"

Кондратюк в короткой программе личного турнира показал результат 86,11 балла. Произвольную программу фигуристы представят 10 февраля.