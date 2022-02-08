Фигурист Семененко заявил, что на Олимпиаде получил новый опыт

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине приобрел новый опыт. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Семененко набрал 95,76 балла и занимает промежуточное первое место. 18-летний фигурист впервые выступает на Олимпиаде.

"Давление присутствует всегда, с ним желательно всегда справляться, - сказал Семененко. - Мы тут уже давно, еще никто с таким запасом не приезжал. Это, безусловно, новый опыт, по крайней мере по короткой программе, про оценки - всегда может быть лучше, всегда есть моменты, которые могут совершенствовать. [Алексей] Мишин (тренер фигуриста - прим. ТАСС) сказал, что молодец, справился, сказал пару замечаний".

Произвольную программу на Олимпиаде фигуристы представят 10 февраля.