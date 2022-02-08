Кондратюк примет участие в медальной церемонии Олимпиады, несмотря на предстоящий прокат

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Победитель командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Марк Кондратюк примет участие в медальной церемонии, хотя ему совсем скоро предстоит выступить с произвольной программой в личном первенстве. Об этом он рассказал журналистам.

"Думаю, это обязательное мероприятие, но, если бы у меня был выбор, я все равно бы пошел. И пойду", - сказал Кондратюк.

На вопрос, отметила ли команда - Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов - победу, Кондратюк рассказал: "Нет. Я сегодня встал в пять утра. Перед короткой в командном вставал в четыре - не до отмечания".

Произвольные программы одиночники представят на Олимпиаде 10 февраля.