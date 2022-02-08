Олимпийский чемпион Кондратюк объяснил, почему Камила Валиева не нуждается в его советах

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Победитель командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Марк Кондратюк считает, что не вправе давать советы российской одиночнице Камиле Валиевой, поскольку спортсменка работает в несколько раз больше других. Об этом Кондратюк заявил журналистам.

"Я поддерживал и поддерживаю ее, но какие-то советы давать не особо вправе, - отметил Кондратюк. - Она работает в несколько раз больше, чем мы".

Валиева, которая является абсолютной рекордсменкой мира, также входила в состав российской сборной, которая выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине.