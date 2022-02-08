Фигурист Мозалев признался, что хотел бы посетить все виды спорта на Олимпиаде

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, что, несмотря на неудачный прокат, получил олимпийский опыт, и ему хотелось бы увидеть своими глазами на Олимпиаде все виды спорта. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

В короткой программе на Олимпийских играх в Пекине Мозалев показал результат 77,05 балла. Произвольная программа у одиночников пройдет 10 февраля.

"Конечно, хотел бы попасть, и не только на хоккей - была б возможность, вообще на все виды спорта пошел бы, - сказал Мозалев. - По телевизору Игры пока не смотрю, хотел бы настроиться на свой прокат".

Комментируя прокат короткой программы, Мозалев отметил: "Не совсем удачный покат, в произвольной надо делать свое, но в любом случае это опыт. Особо [перед выступлением] я не переживал, хотел получить удовольствие. Но получилось не очень - упал с сальхова, сделал одинарный аксель вместо тройного".

"Это праздник, я очень рад, что сюда попал, что получаю удовольствие, находясь здесь, все-таки такое - раз в четыре года", - добавил фигурист.

На вопрос, какие эмоции спортсмен испытывал во время командного турнира, где Россию представлял одиночник Марк Кондратюк, он рассказал: "Я был уверен в наших ребятах".