Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золотую медаль в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель показал результат 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание - 0,04 секунды), третье - Александер Омодт Кильде из Норвегии (+0,42). Российские спортсмены не выступали в этой дисциплине.

Майеру 31 год, австриец стал трехкратным олимпийским чемпионом: дважды он побеждал в супегиганте (2018, 2022), один раз - в скоростном спуске (2014). Ранее на Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзу в скоростном спуске.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.