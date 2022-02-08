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Олимпиада-2022 в Пекине

Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом

Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл, третьим стал норвежец Александер Омодт Кильде
Маттиас Майер EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Маттиас Майер
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золотую медаль в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель показал результат 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание - 0,04 секунды), третье - Александер Омодт Кильде из Норвегии (+0,42). Российские спортсмены не выступали в этой дисциплине.

Майеру 31 год, австриец стал трехкратным олимпийским чемпионом: дважды он побеждал в супегиганте (2018, 2022), один раз - в скоростном спуске (2014). Ранее на Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзу в скоростном спуске.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3205
2Швеция3003
3Россия2327
4Нидерланды2215
5Германия2103
6Норвегия2035
7Словения2013
8Италия1315
9Австрия1225
10Канада1146
11Япония1124
12Швейцария1023
13Австралия1012
14Новая Зеландия1001
15Франция0404
15США0404
17Венгрия0022
18Финляндия0011
18Польша0011

 

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