Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золотую медаль в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине.
Победитель показал результат 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание - 0,04 секунды), третье - Александер Омодт Кильде из Норвегии (+0,42). Российские спортсмены не выступали в этой дисциплине.
Майеру 31 год, австриец стал трехкратным олимпийским чемпионом: дважды он побеждал в супегиганте (2018, 2022), один раз - в скоростном спуске (2014). Ранее на Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзу в скоростном спуске.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|2
|0
|5
|2
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|3
|Россия
|2
|3
|2
|7
|4
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|5
|Германия
|2
|1
|0
|3
|6
|Норвегия
|2
|0
|3
|5
|7
|Словения
|2
|0
|1
|3
|8
|Италия
|1
|3
|1
|5
|9
|Австрия
|1
|2
|2
|5
|10
|Канада
|1
|1
|4
|6
|11
|Япония
|1
|1
|2
|4
|12
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|13
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|14
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|15
|Франция
|0
|4
|0
|4
|15
|США
|0
|4
|0
|4
|17
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|18
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|18
|Польша
|0
|0
|1
|1